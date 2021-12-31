Скелетонист Рукосуев стал четвертым на этапе Кубка мира в Латвии
18:40
Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.
Победителем стал латвиец Томас Дукурс. Второй результат показал его брат Мартинс Дукурс, третьим в итоговой классификации стал представитель Южной Кореи Чон Сон Ки
Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место, Владислав Семенов показал восьмой результат
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю