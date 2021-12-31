Скелетон
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Скелетон

Скелетонист Рукосуев стал четвертым на этапе Кубка мира в Латвии

18:40
Теги:

Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Победителем стал латвиец Томас Дукурс. Второй результат показал его брат Мартинс Дукурс, третьим в итоговой классификации стал представитель Южной Кореи Чон Сон Ки

Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место, Владислав Семенов показал восьмой результат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве?
Раздетого ребенка без сознания нашли в лесу под Ижевском
0
Реклама