Скелетонист Рукосуев стал четвертым на этапе Кубка мира в Латвии

Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял четвертое место на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

Победителем стал латвиец Томас Дукурс. Второй результат показал его брат Мартинс Дукурс, третьим в итоговой классификации стал представитель Южной Кореи Чон Сон Ки

Россиянин Никита Трегубов занял седьмое место, Владислав Семенов показал восьмой результат