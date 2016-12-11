18:17 11 декабря | СКЕЛЕТОН

Сергей Чудинов: "Латвийцы не умеют проигрывать, все остальное - отговорки"

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Российский скелетонист Сергей Чудинов высказал мнение о том, что латвийские спортсмены объявили о бойкоте чемпионата мира-2017 в Сочи, так как не умеют проигрывать и обижены на Россию. По словам призера чемпионатов мира и Европы, этот бойкот – лишь один из поводов выразить све недовольство тем, что Россия занимает ведущие позиции не только в скелетоне, но и в других видах спорта.

– Пусть не едут, значит, не будут латвийцы на чемпионате мира, – приводит "Р-Спорт" слова Чудинова. – Просто они не умеют проигрывать, а все остальное – отговорки. Тем более, кому-кому, но Мартинсу Дукурсу-то чего говорить такое? Он с нами занимался лет 15, наверное – и с Саней Третьяковым, и со мной, знает нас лично. Думаю, в них говорит обида. Я с главным тренером сборной Латвии по скелетону Дайнисом Дукурсом общался в начале сезона, он мне многое высказал по поводу политики: "Куда ни ткнешься, всюду Россия!" Этот бойкот – это лишь один из поводов, как я думаю.

Сегодня стало известно, что латвийская сборная решила бойкотировать турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161211/1113596540.html

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