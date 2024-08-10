Серебряный призер Олимпиады Трегубов завершил карьеру
Российский скелетонист Никита Трегубов завершил спортивную карьеру, сообщила первый тренер спортсмена Анжелика Бакаева.
По словам Бакаевой, причиной решения 29-летнего спортсмена стали проблемы со здоровьем — в 2022 году Трегубов перенес менингоэнцефалит.
«Он был вынужден закончить свою деятельность в качестве спортсмена в связи с перенесенным заболеванием, из-за которого очень долгое время не мог получить медицинский допуск, чтобы иметь возможность вернуться к тренировкам», — цитирует Бакаеву ТАСС.
В 2018 году Трегубов завоевал серебро Олимпиады в Пхенчане. Также на его счету серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира.
Источник: ТАСС
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7 ноя 2023 11:40
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