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Сборная России по скелетону допущена до второго этапа Кубка мира в полном составе

10:27
Никита Трегубов. Фото Федерация бобслея России
Никита Трегубов. Фото Федерация бобслея России

Старший тренер сборной России Денис Алимов сообщил, что команда в полном составе допущена до участия во втором этапе Кубка мира по скелетону, который пройдет в Сигулде (Латвия).

— Вчера скелетонисты сборной России прошли очередное тестирование на коронавирус, — приводит ТАСС слова Алимова. — Результаты тестов отрицательные, спортсмены здоровы и завтра выйдут на старт очередного этапа Кубка мира.

В состав сборной России вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов.

Второй этап Кубка мира в Сигулде пройдет в пятницу, 27 ноября. Сборная России по бобслею не может выступать в Латвии в связи с тем, что три спортсмена из команды заразились коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10101755

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