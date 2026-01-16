16 января, 14:28

Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Германии

Анастасия Пилипенко
Владислав Семенов.
Фото Global Look Press

Россиянин Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы по скелетону в германском Винтерберге.

Россиянин опередил латвийца Дэвиса Валдовскиса на 0,35 секунды. Третьим по сумме двух попыток стал британец Джейкоб Солсбери.

Это третья подряд победа Семенова на этапах Кубка Европы. Ранее он дважды занимал первые места на этапах в австрийском Инсбруке.

Этап Кубка Европы в Инсбруке стал первым международным стартом для российских скелетонистов с 2022 года.

