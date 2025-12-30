Российские скелетонисты и бобслеисты получили визы для въезда в Европу

Скелетонистам и бобслеистам из России одобрили шенгенские визы для въезда в Европу, сообщает президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

«Все наши спортсмены, имеющие нейтральный статус, получили сегодня шенгенские визы. Скелетонисты вылетят на этап Кубка Европы в Австрию 2 января, бобслеистки — 8 января», — цитирует Пегова ТАСС

Этап Кубка Европы по скелетону пройдет с 5 по 10 января, по бобслею — с 12 по 18 января. Соревнования состоятся в Инсбрук (Австрия).

В середине декабря нейтральные статусы получили бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.