Бобслеисты и скелетонисты сборной России успешно прошли тесты на коронавирус
Российские бобслеисты и скелетонисты успешно прошли тесты на коронавирус после прилета в Китай
13:33
Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан сообщил, что команда успешно прошла тестирование на коронавирус в пекинском аэропорту. Команда прибыла в Китай для участия в первых тренировочных мероприятиях на новой олимпийской трассе.
«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты», — цитирует Чабана ТАСС.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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