Бобслеисты и скелетонисты сборной России успешно прошли тесты на коронавирус

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан сообщил, что команда успешно прошла тестирование на коронавирус в пекинском аэропорту. Команда прибыла в Китай для участия в первых тренировочных мероприятиях на новой олимпийской трассе.

«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты», — цитирует Чабана ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.