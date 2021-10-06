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Бобслеисты и скелетонисты сборной России успешно прошли тесты на коронавирус

Российские бобслеисты и скелетонисты успешно прошли тесты на коронавирус после прилета в Китай
13:33
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Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан сообщил, что команда успешно прошла тестирование на коронавирус в пекинском аэропорту. Команда прибыла в Китай для участия в первых тренировочных мероприятиях на новой олимпийской трассе.

«Все наши спортсмены, прилетевшие вчера в Китай, успешно прошли тестирование на коронавирус. Сегодня мы приступили к изучению трассы, ходим по ней. Завтра у нас по плану первые тренировки, утром на лед выйдут скелетонисты», — цитирует Чабана ТАСС.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12589343

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Виктория Кравченко все материалы автора

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