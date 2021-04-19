Российская скелетонистка Канакина похвасталась идеальной фигурой в микроскопических трусиках

Российская скелетонистка Юлия Канакина в своем Instagram опубликовала фотографию в купальнике и рассказала, какое количество воды в день она выпивает.

Спортсменка подробно объяснила пользу большого количества потребления воды.

«Важно выпивать не как можно больше воды в течении дня, как трубят из каждого Окна, а свою дневную норму. (Создано множество бесплатных калькуляторов в интернете.) Но опять же я иногда значительно преувеличиваю свою дневную норму, особенно в период интенсивных функциональных тренировках, особенно летом в жаре. Мой организм нуждается в этом, даже иной раз в обычный день могу выдуть столько, мама на горюй», — написала Канакина.