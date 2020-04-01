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Российская скелетонистка Канакина похвасталась фото в белом купальнике с идеальными бедрами

12:54
Юлия Канакина. Фото Instagram
Юлия Канакина. Фото Instagram

Российская скелетонистка Юлия Канакина поделилась в своем Instagram эффектной фотографией в белом купальнике.

-Выздоравливай скорее, мирочек, — подписала Канакина фотографию. — Когда все закончится, мы начнем ценить все в разы сильнее. А сейчас только и остается что питать воспоминания прекрасными моментами того года и предвкушать положительную динамику в нашем беспокойном настоянием. Которое непременно скоро наступит.

На завершившемся 22 марта чемпионате страны по скелетону Канакина заняла третье место.

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