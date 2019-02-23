"Пропуск Олимпиады только подзадорил". Никитина - о победе в общем зачете Кубка мира

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла Кубок мира сезона-2018/19. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Россиянка набрала 1663 очка, а представительница Германии - 1597 баллов.

- Я еще до конца не верю в то, что мне удалось сделать это, - приводит ТАСС слова Никитиной. - Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я все позабыла сразу.

Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моем настрое и только подзадорили. Теперь для меня главное в том же духе двигаться дальше. Я надеюсь, что мне хватит сил хорошо подготовиться к чемпионату мира, сейчас я несколько дней отдохну, а потом с новыми силами в бой.

Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

Никитина и ряд других российских скелетонистов были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на Олимпиаде-2018 года, однако Международный олимпийский комитет не пригласил этих спортсменов в Пхенчан.

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