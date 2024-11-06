Олимпийский чемпион Третьяков рассказал, что был готов завершить карьеру летом

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков рассказал, что летом рассматривал возможность завершения карьеры.

Как утверждает ТАСС, в конце 2023 года 39-летнему спортсмену поступило предложение занять пост директора в одном из спортивных учреждений Красноярского края.

«Да, так и было, мне поступило одно предложение, но потом все остановилось. Я тоже не могу вечно находиться в режиме ожидания, лето подождал. Нет так нет, все, я постоянно поддерживаю свою физическую форму, поэтому продолжил дальше тренироваться. В этом году будет разрыв в четыре месяца между Кубком России и чемпионатом страны. В моем возрасте держать форму на протяжении столь длительного периода тяжело, поэтому уже надо концентрироваться на чем-то. Тем более этапов Кубка мира, скорее всего, не будет», — приводит ТАСС слова Третьякова.

Ранее Третьяков заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе в случае допуска российских спортсменов до международных соревнований.