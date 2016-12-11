Ольга Потылицына: "Какой смысл менять мои пробы, если я на Олимпиаде заняла пятое место?"

Скелетонистка сборной России Ольга Потылицына заявила, что никогда не принимала запрещенные препараты и до недавнего времени не знала о существовании бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. В пятницу была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что в России существует государственная система употребления допинга. В частности, на Олимпиаде ряд спортсменов сборной России, включая пятерых из шести скелетонистов, якобы употребляли "коктейль" с запрещенными веществами, разработанный Родченковым.
- Я никогда не принимала запрещенные препараты, - цитирует "Р-Спорт" Потылицыну. - А о Родченкове вообще впервые узнала только тогда, когда вышел доклад Макларена, а сама я его даже в глаза не видела. У нас точно не было никакой "допинг-системы", никакими "коктейлями" нас никто не поил. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Я занималась спортом, была нацелена на результат. И вообще – какой смысл был менять мои пробы, если я заняла пятое место? Для чего это делать?
Санитар леса
Gidrolog _____ Плюсую. Добавить нечего, ответ действительно прост.
20:52 11 декабря
честный человечишко
Гидролог фигов, ведь правильно начал: "Ммм..." дальше сам знаешь, чудак.
20:52 11 декабря
alex1966
Как это уже надоело, надо застрелить этого Григория Родченкова, может тогда все заткнуться.
19:47 11 декабря
Gidrolog
"И вообще – какой смысл был менять мои пробы, если я заняла пятое место? Для чего это делать?" Ммм... Дайте подумать... Например, чтобы не устраивать громкий допинговый скандал во время домашней Олимпиады? А также для того, чтобы избежать дисквалификации спортсмена, на подготовку которого были потрачены немалые государственные деньги?
18:58 11 декабря