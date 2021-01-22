Никитина заняла пятое место на этапе Кубка мира по скелетону в Германии

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла пятое место на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Кенигззее.

Победительницей стала немка Жаклин Леллинг, по итогам двух заездов показавшая результат 1 минута 42,30 секунды.

Скелетон

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

1. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.42,30 (51,23 + 51,07)

2. Анна Фернштедт (Чехия) — 1.42,77 (51,39 + 51,38)

3. Янина Флок (Австрия) — 1.42,93 (51,25 + 51,68)

3. Джейн Чэннелл (Канада) — 1.42,93 (51,69 + 51,24)

5. Елена Никитина (Россия) — 1.43,21 (51,08 + 52,13)

16. Юлия Канакина (Россия) — 1.44,30 (52,33 + 51,97)

17. Алена Фролова (Россия) — 1.44,31 (52,17 + 52,14)