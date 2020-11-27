Никитина стала второй на втором этапе Кубка мира в Сигулде
Россиянка Елена Никитина показала второй результат на втором этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде. Она уступила только представительнице Австрии Янине Флок.
Отметим, что первый этап Кубка мира также проходил в латвийской Сигулде. Тогда Никитина заняла только 9-е место, а победила все та же Флок.
Скелетон
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Женщины
1. Янина Флок (Австрия) — 1.42,93 (51,47 + 51,46)
2. Елена Никитина (Россия) — 1.43,58 (51,78 + 51,80)
3. Кимберли Бос (Голландия) — 1.43,73 (51,88 + 51,85)
3. Тина Херманн (Германия) — 1.43,73 (51,98 + 51,75)
5. Лора Дес (Великобритания) — 1.44,00 (52,11 + 51,89)
6. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.44,08 (52,00 + 52,08)
9. Юлия Канакина (Россия) — 1.44,45 (52,38 + 52,07)
15. Алена Фролова (Россия) — 1.45,44 (52,73 + 52,71)
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