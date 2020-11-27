Никитина стала второй на втором этапе Кубка мира в Сигулде

Россиянка Елена Никитина показала второй результат на втором этапе Кубка мира по скелетону в Сигулде. Она уступила только представительнице Австрии Янине Флок.

Отметим, что первый этап Кубка мира также проходил в латвийской Сигулде. Тогда Никитина заняла только 9-е место, а победила все та же Флок.

Скелетон

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Женщины

1. Янина Флок (Австрия) — 1.42,93 (51,47 + 51,46)

2. Елена Никитина (Россия) — 1.43,58 (51,78 + 51,80)

3. Кимберли Бос (Голландия) — 1.43,73 (51,88 + 51,85)

3. Тина Херманн (Германия) — 1.43,73 (51,98 + 51,75)

5. Лора Дес (Великобритания) — 1.44,00 (52,11 + 51,89)

6. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.44,08 (52,00 + 52,08)

9. Юлия Канакина (Россия) — 1.44,45 (52,38 + 52,07)

15. Алена Фролова (Россия) — 1.45,44 (52,73 + 52,71)