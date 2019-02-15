Никитина разделила первое место с Леллинг на этапе Кубка мира в США

Российская скелетонистка Елена Никитина разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Результат 26-летней спортсменки по сумме двух попыток составил 1 минуту 50,59 секунды.
Третье место заняла американка Кендалл Уэзенберг. Россиянка Юлия Канакина стала 7-й, Рената Хузина - 8-й.
Скелетон
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Женщины
1. Жаклин Леллинг (Германия) - 1.50,59 (55,07 + 55,52)
1. Елена Никитина (Россия) - 1.50,59 (54,87 + 55,72)
3. Кендалл Уэзенберг (США) - 1.51,10 (55,15 + 55,95)
4. Мирела Ранева (Канада) - 1.51,19 (55,21 + 55,98)
5. София Грибель (Германия) - 1.51,30 (55,31 + 55,99)
6. Тина Херманн (Германия) - 1.51,41 (55,39 + 56,02)
7. Юлия Канакина (Россия) - 1.51,48 (55,15 + 56,33)
8. Рената Хузина (Россия) - 1.51,80 (55,82 + 55,98)