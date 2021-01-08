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Никитина: «После победы Саши Третьякова должна была его поддержать»

22:38

Скелетонистка Елена Никитина поделилась своим впечатлением от победы на чемпионате Европы. 28-летняя россиянка показала лучший результат в сегодняшних заездах и завоевала золото континентального первенства в четвертый раз в карьере. За несколько часов до стартов женщин победу у мужчин одержал Александр Третьяков.

— Очень внимательно следила за гонкой мальчишек, и после того, как Саша выиграл, я должна была его обязательно поддержать, — цитирует ТАСС Никитину. — Настроение перед стартом было отличное, всегда хорошо, когда ребята перед тобой выигрывают. Думаешь, значит, прет сегодня нам. Тебе остается только хорошо проехать, и все будет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10422525

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