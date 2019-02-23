Никитина показала Большой хрустальный глобус

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла Кубок мира сезона-2018/19. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Россиянка набрала 1663 очка, а представительница Германии - 1597 баллов.

- Общий трофей, - так охарактеризовала эту награду Никитина, опубликовав в своем Инстаграме фотографию Большого хрустального глобуса.

Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

Все о скелетоне - здесь