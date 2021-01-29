Никитина победила на этапе в Инсбруке

Россиянка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира по скелетону в австрийском Инсбруке. Второй стала местная скелетонистка Янина Флок, тройку замкнула Кимберли Бос из Голландии.

Еще одна представительница России Юлия Канакина заняла седьмое место.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 1.47,73 (53,80 + 53,93)

2. Янина Флок (Австрия) — отставание 0,39

3. Кимберли Бос (Голландия) — 0,64

4. Валентина Маргальо (Италия) — 0,69

5. Броган Кроули (Великобритания) — 0,88

6. Тина Херманн (Германия) — 0,96

7. Юлия Канакина (Россия) — 1,06...

14. Алена Фролова (Россия) — 1,86