Никитина идет 3-й после первых заездов на чемпионате мира

На чемпионате мира по скелетону в немецком Альтенберге прошли первые два заезда в соревнованиях у женщин. Пока россиянка Елена Никитина идет на третьем месте.

Он проигрывает лидеру — швейцарке Марине Джилардони — 0,77 секунды.

Скелетон

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

1-й и 2-й заезды

1. Марина Джилардони (Швейцария) — 1.57,83 (58,96 + 58,87)

2. Тина Херманн (Германия) — 1.58,46 (59,52 + 58,94)

3. Елена Никитина (Россия) — 1.58,60 (59,27 + 59,33)

4. Янина Флок (Австрия) — 1.58,93 (59,50 + 59,43)

5. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.58,94 (59,66 + 59,28)

6. Анна Фернштадтова (Чехия) — 1.59,34 (59,66 + 59,68)

9. Юлия Канакина (Россия) — 1.59,90 (59,90 + 1.00,00)

13. Рената Хузина (Россия) — 2.00,46.(1.00,30 + 1.00,16)