Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по скелетону

Тренерский штаб сборной России по скелетону определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет 8 января в немецком Винтерберге.

«У нас уже есть понимание, кто выступит в Винтерберге. Это Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алена Фролова и Даниил Романов. Изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов будут проблемы со здоровьем», — сказал старший тренер сборной Денис Алимов ТАСС.

Чемпионат Европы по скелетону традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.