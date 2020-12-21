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Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по скелетону

12:37
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Тренерский штаб сборной России по скелетону определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет 8 января в немецком Винтерберге.

«У нас уже есть понимание, кто выступит в Винтерберге. Это Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алена Фролова и Даниил Романов. Изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов будут проблемы со здоровьем», — сказал старший тренер сборной Денис Алимов ТАСС.

Чемпионат Европы по скелетону традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10310025

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