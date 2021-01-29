Никитина и Третьяков включены в состав сборной России на чемпионат мира по скелетону

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет с 5 по 14 февраля в Альтенберге, сообщает ТАСС.

В состав сборной России по скелетону на чемпионат мира вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Евгений Рукосуев, который завоевал право выступить в Альтенберге после того, как неделю назад победил на молодежном чемпионате мира.

Соревнования по скелетону пройдут с 11 по 13 февраля. В первый день состоятся первые два заезда у мужчин и женщин, спустя сутки после третьего и четвертого заездов должны быть определены победители и призеры в личных первенствах. 13 февраля будут разыграны медали в смешанном командном турнире у скелетонистов.