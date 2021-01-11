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Никитина и Третьяков пропустят этап Кубка мира в Швейцарии

20:20
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Победители чемпионата Европы-2021 по скелетону Елена Никитина и Александр Третьяков пропустят этап Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Они будут целенаправленно готовится к чемпионату мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля, сообщает ТАСС.

На этапе в Санкт-Морице у России будет выступать второй состав. Это Владислав Семенов, Евгений Рукосуев, Константин Хорошко, Алина Тарарыченкова, Анастасия Цыганова и Анастасия Труфанова. На следующие этапы, которые пройдут во второй половине января в Кенигсзе и Игльсе, будут опять заявлены спортсмены основного состава.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10437003

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