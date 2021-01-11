Никитина и Третьяков пропустят этап Кубка мира в Швейцарии

Победители чемпионата Европы-2021 по скелетону Елена Никитина и Александр Третьяков пропустят этап Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице. Они будут целенаправленно готовится к чемпионату мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 5 по 14 февраля, сообщает ТАСС.

На этапе в Санкт-Морице у России будет выступать второй состав. Это Владислав Семенов, Евгений Рукосуев, Константин Хорошко, Алина Тарарыченкова, Анастасия Цыганова и Анастасия Труфанова. На следующие этапы, которые пройдут во второй половине января в Кенигсзе и Игльсе, будут опять заявлены спортсмены основного состава.