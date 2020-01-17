Неудачное выступление Трегубова на этапе Кубка мира связано с проблемами со здоровьем

Невысокий результат, показанный серебряным призером Олимпийских игр-2018 российским скелетонистом Никитой Трегубовым на этапе Кубка мира в Австрии, объясняется проблемами со здоровьем.

— Никита продолжает испытывать определенные проблемы со здоровьем, — сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан. — Это началось еще неделю назад во Франции, где он стал 11-м. Невысокий результат объясняется именно этим, и сейчас для Трегубова очень важно выходить на старт, чтобы не опуститься низко в рейтинге. Никаких претензий со стороны тренерского штаба к его выступлениям нет.

Если говорить про третье место Третьякова, то, конечно, мы довольны его выступлением, — продолжил главный тренер. — Любая медаль — это всегда здорово. Саша планомерно готовится к чемпионатам Европы и мира, все идет по плану.