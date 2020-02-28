Представители Германии заняли весь пьедестал в мужском зачете на домашнем чемпионате мира в Альтенберге. Победу одержал Кристофер Гротгер, в тройку вошли также Аксель Юнгк и Александр Гасснер.

Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, занявший восьмое место.

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Итог

1. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.44,81 (56,17 + 55,86 + 56,56 + 56,22)

2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.44,83 (56,15 + 56,23 + 56,41 + 56,04)

3. Александр Гасснер (Германия) — 3.44,86 (56,21 + 55,91 + 56,54 + 56,20)

4. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.45,38 (56,30 + 56,25 + 56,77 + 56,06)

5. Феликс Кайзингер (Германия) — 3.45,61 (56,66 + 56,35 + 56,46 + 56,14)

6. Юн Сун Бин (Корея) — 3.45,91 (56,47 + 56,45 + 56,66 + 56,33)...

8. Александр Третьяков (Россия) — 3.46,93 (57,00 + 56,31 + 56,77 + 56,85)

9. Никита Трегубов (Россия) — 3.47,08 (56,90 + 56,49 + 57,18 + 56,51)...

13. Евгений Рукосуев (Россия) — 3.48,35 (56,91 + 57,13 + 57,44 + 56,87)