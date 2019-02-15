"Не ожидала, что здесь выиграю". Никитина - о победе на этапе Кубка мира в США

Российская скелетонистка Елена Никитина призналась, что не ожидала от себя победы на этапе Кубка мира, который проходит в американском Лейк-Плэсиде. 26-летняя спортсменка разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг.

- Я очень рада сегодняшнему успеху, потому что трасса в Лейк-Плэсиде очень сложная для меня, мне не очень нравится здесь кататься, потому что трясет, а я не очень хорошо себя чувствую в таких условиях, - приводит ТАСС слова Никитиной. - Я не ожидала от себя, что здесь выиграю. Сейчас меня будет ждать этап Кубка мира в Калгари, где я тоже настроена показать высокий результат.

Этап в Лейк-Плэсиде завершится 16 февраля. Последние два этапа сезона пройдут в Калгари.

Все о скелетоне - здесь