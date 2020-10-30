Скелетон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Скелетон

Назван состав сборной России на первые этапы Кубка мира

14:15

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на первые этапы Кубка мира, который стартует 20 ноября в латвийской Сигулде.

«Сегодня завершился Кубок России по скелетону, по итогам которого был сформирован окончательный состав сборной на первые этапы Кубка мира, — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Дениса Алимова. — Наши лидеры Елена Никитина, Александр Третьяков и Никита Трегубов отобрались в команду по итогам прошлого сезона. Юлия Канакина, Алена Фролова и Владислав Семенов выступят на этапах Кубка мира благодаря успешному выступлению на Кубке России. При отборе был полностью соблюден спортивный принцип».

Канакина в четверг на Кубке России заняла второе место после Никитиной, Фролова была третьей. Семенов в отсутствие Третьякова и Трегубова выиграл Кубок России в пятницу.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9872815

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир