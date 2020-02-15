Латвиец Мартин Дукурс стал чемпионом Европы на домашней трассе в Сигулде. Вторым стал его брат Томас Дукурс. Соревнования проходят в рамках этапа Кубка мира. В заезде тройку замкнул кореец Юн Сун Бин, но медаль получит ставший четвертым представитель Европы Феликс Кайзингер.

Лучшим из россиян стал Александр Третьяков, занявший пятое место (четвертое — в зачете чемпионата Европы).

Для младшего Дукурса это золото континентального первенства стало 11-м подряд.

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.40,09 (50,15 + 49,94)

2. Томас Дукурс (Латвия) — 1.40,90 (50,54 + 50,36)

3. Юн Сун Бин (Корея) — 1.41,15 (50,36 + 50,79)

4. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.41,38 (50,80 + 50,58)

5. Александр Третьяков (Россия) — 1.41,44 (50,55 + 50,89)

6. Александр Гасснер (Германия) — 1.41,55 (50,62 + 50,93)

7. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,59 (50,83 + 50,76)...

10. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.41,83 (50,73 + 51,10)