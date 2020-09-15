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Кубок мира по бобслею и скелетону пройдет без этапов в Северной Америке

23:00
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Этапов Кубка мира по бобслею и скелетону в Северной Америке в сезоне-2020/21 проводится не будут, сообщает сайт Международной федерации бобслея и скелетона.

В первоначальном варианте календаря Кубка мира значился этап в Парк-Сити (США) 15-20 февраля. Корректировки в календаре вызваны пандемией коронавируса. На многих трассах пройдут сдвоенные этапы, чтобы свести к минимуму количество переездов.

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