Хузина перенесла операцию на колене и проходит реабилитацию

Член сборной России по скелетону Рената Хузина, принимавшая участие в последнем чемпионате мира, перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей, сообщает ТАСС.

У 26-летней Хузиной были прооперированы связки колена.

На чемпионате мира-2020, проходившем в конце февраля в немецком Альтенберге, Хузина показала 11-й результат. В 2019 году на чемпионате мира она заняла 19-е место, на ЧМ-2017 — 20-е. На этапах Кубка мира лучшим результатом для спортсменки стало шестое место на февральском этапе в латвийской Сигулде. Там же в Сигулде на юниорском чемпионате мира 2017 года Хузина завоевала серебряную медаль.