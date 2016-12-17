Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, Орлова - шестая

Австрийская скелетонистка Жанин Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде. Лучшая из россиянок Мария Орлова стала шестой.
Скелетон
Лейк-Плэсид (США)
Кубок мира
Женщины
1. Флок (Австрия) – 1.49,77 (54,84 + 54,93)
2. Ярнолд (Великобритания) – 1.50,58 (54,94 + 55,64)
3. Ранева (Канада) – 1.50,92 (55,39 + 55,53)
4. Фернстед (Германия) – 1.50,96 (55,17 + 55,79)
5. Леллинг (Германия) – 1.50,97 (55,60 + 55,37)
6. О`Ши (США) – 1.51,20 (55,81 + 55,39)
9. ОРЛОВА (Россия) – 1.51,51 (56,03 + 55,48)
18. НИКИТИНА (Россия) – 1.52,40 (56,44 + 55,96)
20. КАНАКИНА (Россия) – 1.52,88 (56,17 + 56,71)
vitvk
Может ,девятая?
19:35 17 декабря