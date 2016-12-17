Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, Орлова - шестая

Австрийская скелетонистка Жанин Флок стала победительницей на этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде. Лучшая из россиянок Мария Орлова стала шестой.

Скелетон

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

1. Флок (Австрия) – 1.49,77 (54,84 + 54,93)

2. Ярнолд (Великобритания) – 1.50,58 (54,94 + 55,64)

3. Ранева (Канада) – 1.50,92 (55,39 + 55,53)

4. Фернстед (Германия) – 1.50,96 (55,17 + 55,79)

5. Леллинг (Германия) – 1.50,97 (55,60 + 55,37)

6. О`Ши (США) – 1.51,20 (55,81 + 55,39)

9. ОРЛОВА (Россия) – 1.51,51 (56,03 + 55,48)

18. НИКИТИНА (Россия) – 1.52,40 (56,44 + 55,96)

20. КАНАКИНА (Россия) – 1.52,88 (56,17 + 56,71)