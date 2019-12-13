Елена Никитина: «В ситуации с ВАДА мы ничего не изменим, что будет, то будет»

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, что смогла одержать победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде, потому что не волновалась. Также она прокомментировала решение ВАДА наложить санкции на российский спорт.

— Я смогла одержать сегодня победу, потому что не волновалась, — цитирует «РИА Новости» Никитину. — Спокойно подошла к старту и все. Даже во втором заезде совсем не нервничала. Думаю, все проблемы — в голове, у меня точно. Я всю неделю перед этапом была в расслабленном состоянии. Надеюсь, такой рецепт настроя поможет мне и на следующих этапах.

Про ситуацию с ВАДА только слышала. Ничего не читала и не углублялась в суть дела. Считаю, что мы ничего не изменим в этой ситуации, так что — что будет, то будет.