Елена Никитина: "Медаль в Сочи была так давно… На данный момент Кубок мира – самое масштабное событие"

Российская скелетонистка Елена Никитина, выигравшая хрустальный глобус Кубка мира, отметила, что добилась очень значимого для нее результата. Спортсменка стала первой россиянкой, которой удалось выиграть этот трофей.

– Пока мы еще в Калгари, – цитирует Никитину teamrussia.pro. – Но во вторник тренируемся здесь последний день, а потом переезжаем в Уистлер (городок близ Ванкувера, где пройдет чемпионат мира по бобслею и скелетону; при этом скелетонисты будут соревноваться 7-8 марта). Это относительно недалеко – примерно час лета.

– Победа в Кубке мира – высшее для вас достижение в карьере? У вас ведь есть еще бронзовая олимпийская награда.

– Медаль в Сочи была так давно… На данный момент Кубок мира – самое масштабное событие. Конечно, я рада. В начале сезона никто не думал, что может быть такой результат. К тому же у нас в сборной сразу два Глобуса – у мужчин его выиграл Саша Третьяков.

– Как же вы изначально предполагали выступить на Кубке мира?

– За полгода итоговое место не планирую. Настраиваюсь на ближайший старт и не делаю заранее расчетов: сейчас здесь выиграю, потом вот как выступлю – и Глобус заберу. Столь глобально я не мыслила.

– Когда поняли, что выиграли общий зачет?

– Перед вторым этапом в Калгари. Отрыв был такой, что мне надо было занять место не ниже десятого.