Дукурс выиграл четвертый этап Кубка мира, лучший из россиян занял пятое место
13:58
Латыш Мартин Дукурс стал победителем четвертого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).
Второе место — у британца Мэтта Уэстона, немец Кристофер Гротгер стал третьим. Лучший из россиян — Даниил Романов — занял пятую строчку.
Отметим, что лидеры российской сборной Александр Третьяков и Никита Трегубов не принимали участия в этапе.
Скелетон
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.44,55 (52,43 + 52,12)
2. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.44,75 (52,53 + 52,22)
3. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.44,88 (52,65 + 52,23)
5. Даниил Романов (Россия) — 1.45,03 (52,45 + 52,58)
12. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.45,85 (53,07 + 52,78)
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