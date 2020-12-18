Дукурс выиграл четвертый этап Кубка мира, лучший из россиян занял пятое место

Латыш Мартин Дукурс стал победителем четвертого этапа Кубка мира в Инсбруке (Австрия).

Второе место — у британца Мэтта Уэстона, немец Кристофер Гротгер стал третьим. Лучший из россиян — Даниил Романов — занял пятую строчку.

Отметим, что лидеры российской сборной Александр Третьяков и Никита Трегубов не принимали участия в этапе.

Скелетон

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.44,55 (52,43 + 52,12)

2. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 1.44,75 (52,53 + 52,22)

3. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.44,88 (52,65 + 52,23)

5. Даниил Романов (Россия) — 1.45,03 (52,45 + 52,58)

12. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.45,85 (53,07 + 52,78)