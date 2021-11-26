Денис Алимов: «Работники трассы помешали Третьякову побороться за медали в Иглсе»

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков не смог вмешаться в спор за награды этапа Кубка мира по скелетону в австрийском Иглсе по вине работников трассы.

«Александру Третьякову на этот раз не повезло, хотя четвертый стартовый номер изначально казался нам очень удачным, да и перед стартом Саши работники принялись подметать трассу. Но сделали это они не так, как должны были. Стартовая колея не была полностью очищена от падавшего снега, с верхней части стартовой площадки все замели в нижнюю. Саша после того, как разбежался, заехал в сугроб и потерял высокую стартовую скорость, что помешало ему в итоге показать высокий результат на короткой австрийской трассе», — сказал Алимов ТАСС.

Третьяков, неделю назад в Иглсе занявший первое место, в пятницу сумел показать только девятый результат, пропустив вперед соотечественников Никиту Трегубова (шестое место) и Владислава Семенова (седьмое).