Данил Чабан: "Третьяков и Никитина были несправедливо не допущены до Олимпиады, но сумели позабыть об обидах"

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан прокомментировал победу Александра Третьякова и Елены Никитиной в общих зачетах мужского и женского Кубка мира. Оба сегодня оформили выигрыш Больших хрустальных глобусов.

- Этот сезон уже стал самым успешным в истории российского скелетона, - цитирует ТАСС Чабана. - Впервые наши спортсмены, Лена Никитина и Саша Третьяков, сумели выиграть одновременно два Больших глобуса. И этот успех стал закономерным как для Никитиной, что я отмечал вчера, так и для Третьякова. Оба они были несправедливо не допущены до Олимпиады, но сумели заставить себя после окончания прошлого сезона позабыть о всех обидах и начать тренироваться с чистого листа. И все это в конечном итоге проявилось в великолепный результат.

Совсем скоро нас ждет чемпионат мира, куда Саша вместе с Леной поедут в ранге одних из главных фаворитов, если смотреть на их предыдущие результаты. Сейчас мы несколько дней потренируемся в Калгари, а потом полетим в Уистлер, где 3 марта пройдет смешанная гонка.