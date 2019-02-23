Данил Чабан: "Никитина победила в общем зачете Кубка мира, сумев выкинуть из головы прошлые невзгоды"

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан заявил, что скелетонистка Елена Никитина одержала победу в общем зачете Кубка мира благодаря тому, что смогла пережить прошлые невзгоды, в том числе пропуск Олимпиады-2018. 26-летняя спортсменка стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы немки Тины Херманн по итогам заключительного этапа в канадском Калгари. Никитина набрала 1663 очка, а представительница Германии - 1597 баллов.

- Мы очень рады, что Лена с честью выдержала этот марафон и стала первой, войдя в историю российского скелетона. Сегодняшний заезд ей немного не удался по причине того, что у нее было очень мало спусков на этой трассе, но в целом, она, конечно, большая молодчина, - приводит ТАСС слова Чабана. - Как вы помните, в прошлом сезоне ей пришлось пережить много неприятных минут, Лена вынужденно пропустила Олимпиаду, ее не допускали до этапа Кубка мира. Но она сумела все это перебороть в себе, выкинуть из головы все прошлые невзгоды и войти в новый сезон с чистой головой, и это тоже помогло ей уверенно лидировать по ходу всего сезона.

Никитина стала вторым представителем России, завоевавшим Кубок мира по скелетону. Ранее подобное достижение покорялось Александру Третьякову в сезоне-2008/09.

Напомним, Никитина является бронзовым призером Олимпиады-2014, двукратным призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

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