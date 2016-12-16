Данил Чабан: "Некоторые сожалеют, что у России отобрали чемпионат мира, другие просто молчат"

Старший тренер сборной России по скелетону Данил Чабан отметил, что Александр Третьяков, победивший сегодня на этапе в Лейк-Плэсиде, смог справиться со своим волнением. По его словам, на подготовке к этапу не сказалась ситуация с лишением Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года.

- Саша – молодец, прокатился сегодня хорошо, - приводит "Р-Спорт" слова Чабана. - Да, в Лейк-Плэсиде раньше он еще не побеждал. Но после приезда сюда все шло по нарастающей – и тренировочные заезды Третьяков проехал неплохо, и на соревнованиях был на высоте. Он сильно переживал, что давно не был за океаном – в Канаде и Америке. Но с волнением справился и сделал свою работу как надо! Старт сезона у Саши очень удачный – второе место на первом этапе, победа на втором, сейчас он является лидером общего зачета Кубка мира. Лучше и придумать было нельзя! Тем более, учитывая его опасения из-за того, что последние сезоны он выступал в основном в Европе, давно не был в Северной Америке.

Все было спокойно, мы все занимались каждый своим делом. Но никаких подстрекательств в наш адрес не было. Наоборот, представители некоторых сборных даже сожалели о том, что у нас забрали чемпионат мира. А те, кто был настроен по-другому, просто молчали.