Данил Чабан: "Небольшие ошибки лишили Трегубова возможности бороться за золото ЧМ"

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан отметил, что обладатель серебряной медали чемпионата мира по скелетону-2019 Никита Трегубов не смог побороться за золото с латвийцем Мартинсом Дукурсом из-за того, что допускал ошибки во время прохождения по трассе.

24-летний Трегубов по итогам четырех попыток проиграл победителю 0,51 секунды.

- Результатом, которые показали на этом чемпионате мира по скелетону наши ребята, мы, конечно, довольны, - цитирует ТАСС Чабана. - Двое россиян в первой шестерке - это очень хорошо, и Трегубов, и Третьяков были настроены показать высокие результаты. Особо стоить отметить Никиту, который сумел впервые в своей карьере выиграть серебро чемпионата мира. Если бы не небольшие ошибки, то он вполне мог здесь побороться за золото.

Если говорить о причинах очередного успеха Дукурса, то, может быть, обстоятельства сложились так. Не хочу сказать, что на предыдущих стартах он сознательно старался держаться в тени, но здесь Мартинс практически безошибочно проехал все четыре заезда и поставил рекорд трассы. Эта стабильность позволила латышскому спортсмену стать первым, а Никита, как я уже говорил, делал небольшие ошибки, поэтому ему не хватило полсекунды, чтобы догнать Мартинса.