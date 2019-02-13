Член исполкома IBSF возмущен решением ВАДА восстановить РУСАДА

Бывший скелетонист Новой Зеландии, член исполкома Международной федерации бобслея и скелетона Бен Сэндфорд выразил недовольство в связи с решением ВАДА восстановить в правах РУСАДА. По словам бронзового призера ЧМ-2012, это наносит удар антидопинговому движению.

- Я взбешен. Это огромный удар для чистых спортсменов, - цитирует nzherald.co.nz Сэнфорда. - Можем ли мы придерживаться одних стандартов. Мы вливаем в одну из крупнейших стран мира средства, которые можно потратить на спорт.

В совете ВАДА у атлетов нет настоящего права голоса. Это должно измениться, у них должна появиться возможность голосовать.

Допинговая система была обнаружена, но российские власти продолжают отрицать ее существование. Возвращение РУСАДА наносит огромный ущерб авторитету ВАДА.

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. В январе ВАДА подтвердило его восстановление.