Скелетонист Никита Трегубов, который в конце марта в Сочи стал чемпионом России, рассказал о том, как проходили соревнования.

— Вы же одним из последних успели поучаствовать в соревнованиях — чемпионат России в Сочи прошел в самом конце марта, буквально за несколько дней до наложения тотального карантина.

— Да, я удивился, почему его не отменили. Чемпионат, естественно, был без зрителей. Нас попросили все провести по-тихому, соцсети закрыть и все такое.

— А соцсети-то чем виноваты? Через них вроде вирус не распространяется.

— Ну мало ли, а вдруг бы кто-то заболел. Или начался бы шум, почему чемпионат не отменили.

— Рады, что успели напоследок стать чемпионом страны?

— Конечно. Но если бы чемпионат страны отменили или перенесли, тоже ничего страшного. (Наталья Марьянчик)

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