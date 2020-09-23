Бывший главный тренер сборной Германии Матшенц будет работать с российскими скелетонистами

Немец Дирк Матшенц с этого сезона будет работать с российскими скелетонистами, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России по скелетону Дениса Алимова. Под руководством Матшенца сборная Германии по скелетону на последнем чемпионате мира выиграла все золотые награды.

41-летний Матшенц занял пост главного тренера сборной Германии по скелетону в марте 2018 года. 1 сентября у него закончился контракт с немецкой командой, он покинул ее из-за разногласий с руководством. На домашнем ЧМ-2020 в Альтенберге немцы завоевали пять наград, из которых три — золотые (в мужском турнире представители Германии заняли три первых места, его ученица Тина Херман также выиграла золото). Российские скелетонисты на ЧМ-2020 остались без наград.

— Дирк был приглашен в нашу команду для работы в предстоящем сезоне, — сказал Алимов. — Конечно, мы его брали с прицелом на Олимпиаду-2022. Дирку будет чем поделиться с нами, он приходит в сборную России с техникой. Та же Тина Херманн, действующая чемпионка мира, в последние годы выступает на скелетоне, изготовленном лично им. В сборной России как тренер он будет отвечать за несколько направлений.

Человек, который на протяжении нескольких лет успешно возглавлял сборную Германии, несомненно принесет пользу нам. У нас сейчас присутствует определенная нехватка специалистов по технике. Вилли Шнайдер — хороший производитель, но, к сожалению, он работает сейчас с командой Китая и несколько ограничен в возможностях.

Шнайдер в настоящее время является тренером сборной Китая по скелетону, до этого он работал с российской командой, которая продолжает выступать на скелетонах, сделанных этим специалистом.