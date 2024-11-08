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Алимов: «Российские скелетонисты боролись бы за медали на Кубке мира»

Сергей Разин
корреспондент
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Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов поделился мнением об уровне российских спортсменов.

«Если российских скелетонистов вернули бы сейчас на международные старты, то мы бы однозначно боролись на тех же этапах Кубка мира за призовые места. Наши спортсмены за то время, пока были отстранены, не забыли зарубежные трассы. Уверен, что мы стали бы одними из претендентов на медали», — приводит слова Алимова ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона.

Источник: ТАСС
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