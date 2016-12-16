Александр Третьяков: "Доклад Макларена и перенос ЧМ из Сочи никак не повлияли на меня"

Скелетонист Александр Третьяков подчеркнул, что информация о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи не мешает ему готовиться к выступлениям. Сегодня россиянин выиграл этап Кубка мира на трассе в Лейк-Плэсиде. Международная федерация бобслея и скелетона перенесла турнир из России, сославшись на вторую часть доклада Ричарда Макларена. В документе независимого эксперта утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Если честно, на меня все эти события – доклад Макларена, заявления о бойкоте и лишении Сочи чемпионата мира - никак не повлияли, - приводит "Р-Спорт" слова Третьякова. - Мне вообще без разницы, на какой трассе соревноваться. Мне все они нравятся, в каждой есть что-то интересное!