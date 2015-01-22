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22 января 2015, 06:23

Александр Третьяков: "У меня никогда не было проблем с мотивацией"

Егор ПОЗДНЯКОВ
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Третьяков в интервью "СЭ" признался, что уже не рассчитывает на победу в розыгрыше Кубка мира в текущем сезоне. Также он отметил атмосферу, царящую в сборной России.

– С учетом пропуска первых двух этапов за общую победу в этом сезоне побороться не удастся?

– Это однозначно нереально, – ответил Третьяков. – Будет круто, если попаду в шестерку в общем зачете.

– Многие спортсмены, успешно выступившие на Олимпийских играх в Сочи, жалуются на отсутствие мотивации.

– У меня с этим проблем никогда не было. Другое дело, что я становлюсь старше, опытнее, увереннее, в некоторых моментах берегу эмоции.

– А каким образом, несмотря на серьезную внутреннюю конкуренцию, российским скелетонистам удается оставаться одной из самых дружных команд в отечественном спорте?

– Сложно сказать. Но у нас в сборной действительно очень хорошая атмосфера. И даже когда приходят новые люди – она никуда не исчезает.

Александр Третьяков: "Бороться за Кубок мира в этом сезоне нереально"

Александр Третьяков
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