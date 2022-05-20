Журова считает, что общественность вынудила волейбольный клуб «Локомотив» принести извинения

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление «Локомотива» в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво.

«Возможно, что «Локомотив» извинился из-за того, что именно общественность вынудила? Конечно, никто бы иначе не принес извинений. Никто бы не извинился и посчитали, что это шутка была или так, недоразумение, ничего особенного. Самое удивительное, что слова тренера — это не расизм. Человек точно не имел ввиду никакого расизма, от слова совсем. Просто абсолютно не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть, а не в том, что это был умышленный расизм. Каждому сейчас нужно понимать, что мы живем в другом мире и слишком много публичности, камер, общественного мнения. И игнорировать это никому не получится», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В заявлении волейбольный клуб «Локомотив» извинился за поведение российского специалиста, отметив, что эмоциональная фраза не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, его заседение пройдет 31 мая.