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Скандалы

Скандалы

Сегодня, 14:58

Тихонов призвал запретить Дзюбе играть на территории РФ после появившихся в сети интимных видео

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Тихонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление в Telegram-каналах ряда интимных видео с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол. Мое мнение — нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» — сказал Тихонов «СЭ».

9 июня в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.

Артем Дзюба
Футбол
Александр Тихонов
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