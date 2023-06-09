Тихонов призвал запретить Дзюбе играть на территории РФ после появившихся в сети интимных видео

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал появление в Telegram-каналах ряда интимных видео с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

«Дурак дураком! Таких надо гнать в шею! Полный идиот! Сколько можно позориться? Нужно его выгнать отовсюду и запретить играть в футбол. Мое мнение — нужно запретить ему играть на территории Российской Федерации!» — сказал Тихонов «СЭ».

9 июня в Telegram-каналах получил распространение ряд интимных видео с 34-летним российским футболистом. На одном из них Дзюба обращается к неизвестной девушке. Судя по всему, он общался с ней по видеосвязи.