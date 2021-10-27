Скандал или стечение обстоятельств?

В Пекине прошел первый в сезоне этап Кубка мира. Снова проявил себя безусловный лидер российской сборной Семен Елистратов — он выиграл 1500 м и стал вторым на 1000.

Но уже после завершения соревнований начал разгораться скандал. Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев выложил в соцсестях эпизод, на который по ходу трансляции практически никто не обратил внимания: во время эстафеты внутри овала американка Коринн Стоддарт снесла нашу Софью Просвирнову. Это напрямую повлияло на результат — лидировавшая Россия упала на третье место. Однако судьи вообще никак не отреагировали на случившееся.

Разозленный Губерниев написал: «Грязный и подлый поступок американки. Судья из США, кстати, ничего не заметил».

Агрессии за Стоддарт прежде не замечали

Так на самом ли деле Россию зажимают? Я отправил видео инцидента специалистам из шорт-трека, и никто не готов утверждать, что Стоддарт целенаправленно пошла на таран Просвирновой. Неприятно — безусловно. Но она могла просто устать (шел последний круг), могла сказаться неопытность (американке только 20 лет), да и вообще агрессии за ней прежде не замечали.

Интересно, что болельщики, напротив, уверены в предумышленности действий Коринн. В своем телеграм-канале я провел голосование: 83 процента считают, что нашу Соню сбили специально.

Сама наша звездочка прямых претензий к Стоддарт не предъявляет. А вот к правилам — да.

По большому счету, в плане последствий не так принципиально, снесла американка россиянку с умыслом или без. Своими действиями она причинила вред Просвирновой и повлияла на результат. Наша команда лидировала в финале Б. Финишером была именно Соня — быстрейшая в сборной. Но такое жесткое столкновение не могло пройти бесследно. В итоге Россия закончила эстафету на третьем месте, пропустив вперед не только американок, но и канадок. По всем законам логики это дисквал.

Фол произошел вне гонки

Вот только логика логикой, а конкретно в правилах шорт-трека четко регламентированы действия только внутри овала. То есть для соревнующихся в моменте. Сбей Софью так по ходу ее этапа — одна история. Но все произошло во время пересменки, грубо говоря, во вне игры. Обычно ничего подобного в этой зоне не случается. Возможно, поэтому никто и не заморачивался по поводу возможных нарушений там. Но после такого прецедента распорядок нуждается в проработке.

Вот представьте, если по ходу лыжного командного спринта Сергей Устюгов побежит этап, а Александр Большунов бортанет ожидающего своей пересменки Йоханнеса Клебо. Даже если такое случится за километр до смены этапа и у норвежца будет вагон времени, чтобы подняться и прийти в себя, санкции точно последуют. Потому что это — не фейр-плей. В футболе спокойно наказывают за неспортивное поведение даже в подтрибунном помещении. Это нормально.

Вот и здесь, вне зависимости от намерений американки, напрашивалась какая-то реакция. Все-таки у нас шорт-трек, а не роллер-дерби — жесткая и контактная версия гонок на роликовых коньках.

Кстати, ходят разговоры, что роллер-дерби хотят видеть в олимпийской программе. Может быть, Стоддарт что-то знает и потихоньку начинает готовиться?