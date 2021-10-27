Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на столкновение американки Коринн Стоддарт и россиянки Софьи Просвирновой во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира по шорт-треку в Пекине.

«Нужны кадры с фронтального ракурса, чтобы сказать, специально ли это сделала американская спортсменка, или нет. Ее могло повести в эту сторону, а наша спорстменка могла смещаться в другую. Это реально при большой скорости. Считаю, что это хороший повод для разбирательств технического комитета нашей конькобежной федерации. Все, что происходит на дорожке, давно жестко прописано в правилах», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Журова высказалась об умышленности действия американской спортсменки.

«Спортсмены сосредоточенно следят, что происходит на овале, поэтому никому в голову не приходит мысль о драке, например. Насколько я поняла, даже наша спортсменка не совсем поняла, что произошло. Ей сложно было видеть сбоку. На такой скорости могло просто повести. А так, мы услышали про американку и сразу заговорили про умышленность. Не говорю о том, умышленно это было сделано или нет, в этом как раз нужно разбираться», — добавила Журова в интервью «СЭ».

По итогам эстафеты американская сборная стала первой в финале В, а россиянки финишировали на третьей позиции.