11:30 11 декабря | ШОРТ-ТРЕК

Захарова и Елистратов заняли четвертые места в забеге на 500 метров

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Илайза Кристи из Великобритании выиграла забег на 500 метров на этапе Кубке мира в Шанхае. У мужчин лучшее время показал китаец У Дацзин.

Российские спортсмены Евгения Захарова и Семен Елистратов заняли четвертые места у женщины и мужчин соответственно.

Шанхай (Китай)

Кубок мира

500 м

Женщины

1. Кристи (Великобритания) - 42,734

2. Фонтана (Италия) - 42,835

3. Н. Малишевска (Польша) - 42,913

4. ЗАХАРОВА (Россия) - 44,711

Мужчины

1. У Дацзин (Китай) - 40,368

2. Лю Шаолинь (Венгрия) - 40,584

3. Кнегт (Голландия) - 40,720

4. ЕЛИСТРАТОВ (Россия) - 40,757

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/shorttrack/worldcup/2016-2017/

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