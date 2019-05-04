Тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев считает, что шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан еще может принести немало пользы команде. 33-летний конькобежец объявил о завершении карьеры в сентябре 2018 года. В феврале 2019 года он решил возобновить тренировки и отобраться на Игры-2022.

- Виктор готовится сейчас отдельно в Южной Корее, он будет участвовать в отборочных стартах, - цитирует ТАСС Григорьева. - Ан нужен команде, человек с таким опытом и мастерством нужен всегда. Видимо, он сам еще что-то хочет показать миру. Если ему все будет подходить, а он будет хорошо бежать, то, конечно, у него еще есть возможность добиться серьезных успехов.